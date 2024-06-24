النادي الهاوي للمولودية يكسب قضيته ضد مسيرين سابقين

كشفت إدارة النادي الهاوي لمولودية الجزائر، بقيادة الرئيس محمد خالدي، بأنها كسبت قضيتها، بخصوص الشكوى الذي تقدم بها مسيرون سابقون، يطعنون في شرعية تنصيب خالدي.

وكان خالدي، قد نصب شهر جانفي الماضي. على رأس النادي الهاوي للعميد، بطاقم يضم كل من طاهر بلخيري ( نائب الرئيس) بوعلام كاب، ناصر بويش، ابراهيم بوضياف ومحمد بلقاسمية.

واعترض عدد من المسيرين السابقين للمولودية. على قرار تنصيب خالدي ومكتبه المسير في المرحلة الانتقالية، الأمر الذي دفع بهم لرفع شكوى من أجل إلغاء التنصيب.

وقالت اليوم الاثنين، إدارة النادي الهاوي للمولودية. في بيان تحصلت عليه “النهار” إن: “المحكمة الادارية أصدرت اليوم حكمها. بخصوص الشكوى الذي رفعها مسيرون سابقون ضد الفريق من أجل الغاء شرعية المكتب الحالي ورئيسه محمد خالدي.”

وأضاف: ” قرار العدالة هو انتصار للشرعية ضد الاطراف التي تريد ضرب الاستقرار، واعادته للفوضى.”

وفي الأخير، أكدت ادارة المولودية أن العمل متواصل من أجل القيام بواجباتها في أطر القانون، خاصة وأن الشرعية. تستمد ايضا من التفاني في خدمة النادي والدفاع عنه والنتائج الايجابية. التي تحققها مختلف الفروع مؤخرا. والعودة القوية للجمهور للمدرجات وثقة مختلف الشركاء. والعمل باخلاص على تشريف ألوان المولودية.