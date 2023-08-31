النادي الهاوي لمولودية الجزائر يؤكد استعداده لتجديد اتفاقيته مع النادي المحترف

أكد مسؤولو النادي الهاوي لمولودية الجزائر، جاهزيته لتجديد الاتفاقية التي تربطه مع النادي المحترف.

ونشر النادي الهاوي بيانا رسميا، كشف فيه اجتماع أعضاء مكتبه التنفيذي، أمس الأربعاء، بحضور بعض أعضاء الجمعية العامة.

كما أضاف ذات البيان، بأنه خلال هذا الاجتماع، تم تأكيد استعداد النادي الهاوي لتجديد الاتفاقية التي تربطهم بالنادي المحترفة لكرة القدم.

وتأتي هذه الخطوة من أعضاء النادي الهاوي، بهدف تمكين فريق مولودية الجزائر، من مباشرة موسمهم الجديد من البطولة في أفضل الظروف