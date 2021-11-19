النادي الهاوي لمولودية الجزائر يعلن عودة جميع الفروع

أعلن الناي الهاوي لمولودية الجزائر عودة جميع الفروع. مع دمج الفروع الرياضية التي كانت تابعة للمجمع البترول، وتم حله في وقت سابق.

كما قال البيان أن الأشغال إنتهت في تاريخ الخميس 11 نوفمبر 2021 بتوقيع المحضر الاداري لاستلام المهام.

كما شكر أعضاء النادي الهاوي الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك” إلى جانب السلطات العمومية.

إلى جانب ذلك، نوه البيان بالمجموهات الكبيرة التي بذلها أعضاء المكتب التنفيذي والجمعية العامة إلى جانب أعضاء الديريكتوار زمختلف إطارات شركة سوناطراك.

وفي الأخير، كشف النادي الهاوي أن الخطوة الجديدة تعتبر بمثابة “حلم عائلة المولودية” الذي جسّد على أرض الواقع، كما تعهد النادي بمواصة العمل الجبار لتنفيذ البرنامج الذي سطّر خلال هذه العهدة 2020/2024.

حسم الناخب الوطني جمال بلماضي قراره بشأن موضوع احتضان ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة مباراة الإياب من الدور الفاصل.

وسيلعب المنتخب الوطني المواجهة في شهر مارس المقبل،بعد تنشيط لقاء الذهاب في ملعب المنافس حسب “الفيفا”.

كما ستكشف قرعة 18 ديسمبر المقبل عن هوية منافس الخضر.

إلى جانب ذلك، أكّد المكلّف بالإعلام لدى “الفاف” صالح عبود أن بلماضي قرّر إستقبال المنافس في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة مجدّدا، بعدما أعجب بأرضية ميدانه في لقاء بوركينافاوس رغم التغيرات المناخية الكبيرة.

كما أشار بلماضي إلى أنّه سيقرّر في شأن تغيير الملعب المحتضن للقاءات الخضر مستقبلا بعد حسم التأهل إلى المونديال. وفي ذلك الشأن قال عبود أنّ “الكوتش” أكّد إمكانية التحوّل للعب بملعب 5 جويلية الأولمبي أو ملعب وهران الجديد.

يذكر، أن عدد من المنتقدين وجّهوا إتهامات للمسؤولين على تشاكر بعدما تأثر الملعب مجدّدا بالأمطار الغزيرة التي عرقلت أداء محرز وزملائه.