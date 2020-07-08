النادي الهاوي لمولودية الجزائر يهدد باللجوء للعدالة في هذه الحالة

هدد تركي مسعودي، رئيس النادي الهاوي لمولودية الجزائر باللجوء للعدالة، في حالة عدم قيام إدارة الفريق بمُراجعة الثغرات الموجودة في الحصيلة المالية.

وصرّح مسعودي قائلا لتلفزيون “النهار” :”لقد أمهلنا الإدارة إلى غاية الـ31 من ديسمبر القادم، من أجل مُراجعة جميع الثغرات المالية”.

وواصل :”مُحافظ الحسابات أوضح لنا، بأن التوجه للعدالة سيكون في حالة عدم تبرير الفراغ الموجود”.

وختم :”في حالة لم يتم رفع التحفظات التي قام بها محافظ الحسابات، فإن النادي الهاوي سيتوجه لوكيل الجمهورية وسيرفع دعوى قضائية”.