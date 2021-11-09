الناس كالعطر المقلد، قد تعجبك رائحته لكنه لا يدوم طويلا.وبعضهم كالأوطان فراقهم غربة أما الاخرون كالأرواح فراقهم ممات، أو كالأمراض فراقهم حياة لن يخرج من البرتقالة سوى عصيرها مهما ضغطت عليها، وكذلك الإنسان، لن يخرج منه عند الأزمات إلّا ما تربّى عليه.

لي في السماء رب أسأله أن يريني فيك عجائب قدرته.

تقدم لخطبتها عشرات الرجال، وكلما رأها خاطب يرحل ولا يعود، فتطرق باب صديقتها منهارة تبثها حزنها، وفي كل حكاية حب كانت تصل إلى حد الزواج ثم يحترق قلبها بالنهاية المؤسفة ذاتها، فكانت صديقتها دائما معها دائما تواسيها، وتبث في قلبها الأمل. وبعد أحزان وإنكسارات سنوات طويلة، قررت أن تغلق قلبها وتكتفي، فمرت أجمل سنوات عمرها، وتزوجت صديقاتها وأنجبن وحين تجاوزت ال55 من العمر ، جاءتها صديقتها المقربة تودعها لأداء مناسك الحج وهي تطلب منها أن تسامحها لأنها لجأت في وقت سابق للسحر والشعوذة حقدا وحسدا، وتسببت في ضياع عمرها، لقد دمرتها بالسحر الذي صاحبها منذ شبابها إلى كهولتها، وعانت منه ما عانت، ثم جاءت تطلب منها الغفران لأداء فريضة الحج، عفوا لكن ماذا عن عمرها؟ماذا عن 30سمة ضاعت في الإنتظار والشغف والحزن والإيمان بقلة الحظّ وسوء الطالع؟

أيمكن أن نعفو بهذه الطريقة لمن تسبب في ضياعنا؟ فما كان منها إلا أن أجابت وبكل ثقة من سألتها العفو بعد أن قتلتها وهي على قيد الحياة : لي في السماء رب أسأله أن يريني فيك عجائب قدرته.

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