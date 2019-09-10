الناشط الجمعوي ورئيس “مؤسسة القصبة” بلقاسم باباسي في ذمة الله

توفي اليوم المؤرخ والكاتب بلقاسم باباسي عن عمر يناهز 80 عامًا.

المرحوم كان من المدافعين الحقيقيين عن التراث العاصمي و خاصة القصبة التي ناضل من أجل إعادة تأهيلها، حيث أسس ” مؤسسة القصبة ” التي ترأسها إلى أن وافته المنيّة.

له عدّة مؤلفات منها : “القصة الرائعة لرأس حميدو” ، “فاطمة المعقرة” ، “سيدي فليح” و “غزو الجزائر”.

تقلّد عدّة مسؤوليات حكومية استشارية للحفاظ عن التراث، كما كان معروفًا عند عامة الناس من خلال برامجه الإذاعية المخصصة لتاريخ الجزائر العاصمة على راديو البهجة منها “مزغنة” و “تحويسة في التاريخ”.