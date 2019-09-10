الناشط الجمعوي ورئيس “مؤسسة القصبة” بلقاسم باباسي في ذمة الله

فن وثقافة
  • -
  • 0
الناشط الجمعوي ورئيس “مؤسسة القصبة” بلقاسم باباسي في ذمة الله
بقلم مصطفى.ق

توفي اليوم المؤرخ والكاتب بلقاسم باباسي عن عمر يناهز 80 عامًا.

المرحوم كان  من المدافعين الحقيقيين عن التراث العاصمي و خاصة القصبة التي ناضل من أجل إعادة تأهيلها، حيث أسس ” مؤسسة القصبة ” التي ترأسها إلى أن وافته المنيّة.

له عدّة مؤلفات منها : “القصة الرائعة لرأس حميدو” ، “فاطمة المعقرة” ، “سيدي فليح” و “غزو الجزائر”.

تقلّد عدّة مسؤوليات حكومية استشارية للحفاظ عن التراث، كما كان معروفًا عند عامة الناس من خلال برامجه الإذاعية المخصصة لتاريخ الجزائر العاصمة على راديو البهجة منها “مزغنة” و “تحويسة في التاريخ”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=698338

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com