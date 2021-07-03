الناطقة بإسم الحكومة البريطانية عن بخليلي: كانت ثقافته واسعة ومبهرة

عبرت الدبلوماسية البريطانية والناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزي دياز، عن حزنها بعد وفاة الإعلامي الجزائري سليمان بخليلي.

وكتبت روزي في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بتويتر: “أحزنني خبر وفاة الإعلامي الجزائري القدير سليمان بخليلي.رحمه الله ورزق ذويه الصبر والسلوان”.وأضافت المتحدثة: “كان سليمان رحمه الله قد شاركنا معلومات شيقة حول معنى وأصل بعض الكلمات من اللهجة الجزائرية واللغة العربية.كانت ثقافته واسعة ومبهرة”.

وتوفي الدكتور سليمان بخليلي، صباح أمس الجمعة، بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بعد اصابته بفيروس كورون.ومكوثه في المستشفى لقارابة شهر كامل بسبب مضاعفات الإصابة.تاركا ورائه ألما كبيرا في قلوب كل الجزائريين الذين أحبوه منذ بداياته على التلفزيون، خصوصا مع اطلالاته الرمضانية ببرنامج “خاتم سليمان”.