الناطق الرسمي بإسم الخارجية الليبية: واثقون من دور الجزائر في وقف العدوان بليبيا

أعرب الناطق الرسمي بإسم الخارجية الليبية،محمد القبلاوي، عن ثقته من الدور الذي ستلعبه الجزائر في وقف العدوان في ليبيا.

وقال القبلاوي، اليوم الثلاثاء في تصريح له للإذاعة الوطنية، أن ليبيا جد متيقنة من الدور الإيجابي الذي ستلعبه الجزائر في وقف العدوان على ليبيا وفي إستقرارها.

مشيرا في السياق ذاته أن تواجد الجزائر ومشاركتها في مؤتمر برلين سيكون ضروريا.

وأكد القبلاوي أن حكومة الوفاق ترى أن الدور الجزائري دور مهم جدا،، بإعتبارها لم تتورط في الأزمة الليبية عسكريا.

وأشار المتحدث أن حكومة الوفاق لاطلما ركزت ومنذ الأيام السابقة على ضرورة إشراك الجزائر في أي تسوية سياسية في أي مؤتمر.

وبخصوص دعوة الجزائر لحضور مؤتمر برلين، قال البقلاوي “سمعنا أن المستشارة الألمانية إتصلت برئيس الجمهورية الجزائرية، ودعته رسميا

لكي يكون طرفا في مؤتمر برلين، بالتالي فإن الجزائر معول عليها بأن يكون موقفها موقف داعم للشعب الليبي”.