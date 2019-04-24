الناطق الرسمي باسم الحكومة: “اتركوا العدالة تعمل.. لا تتسرعوا في الحكم واحترموا مشاعر عائلاتهم”

دعا وزير الإتصال والناطلق الرسمي باسم الحكومة، حسان رابحي، إلى عدم التسرع في الحكم رجال الاعمال والسياسيين الذين وجهت إليهم استدعاءات للمثول.

وقال رابحي اليوم الأربعاء: “الجزائر العدالة فوق الجميع، والعدالة ستتولى بحث كل الملفات التي لها وقع سلبي على الإقتصاد”.

وفي رد له عن سؤال حول استدعاء أويحيى ولوكال، قال: “أترك للعدالة التي لها السلطة في الحق والبت في مثل هذه الملفات”.

وأضاف: “إلى حين فصل العدالة في هذه الملفات، يجب علينا احترام مشاعر الأشخاص وعائلاتهم ولا تتسرعوا في الحكم عليهم انتظروا حتى الإدانة”.