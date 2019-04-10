الناطق الرسمي باسم الحكومة: لا تربطني أي قرابة مع الطيب بلعيز

فنّد الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن رابحي، أن تكون له صلة قرابة تربطه برئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.

وأوضح وزير الاتصال، حسن رابحي، أنه جاء في احدى المواقع الإلكترونية، أن وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، على علاقة بالطيب بلعيز.

وقال الناطق الرسمي للحكومة، إن “هذا افتراء وكذب وتهكم، وأنه يؤكد ليس لي أي علاقة مع بلعيز”.

وأفاد رابحي، أن بعد وفاة والدة بلعيز، قدم له التعازي والمرة الثانية كان يباشر الإستعدادات للإلتحاق بمنصب سفير بالصين.

ودعا الوزير الصحافة التحلي بآداب المهنة، من أجل تفادي ذلك النوع من المعلومات التي الغرض منها التلاعب.