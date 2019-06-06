الناطق الرسمي لإتحاد العاصمة يؤكد رحيل عائلة “حداد” !!

أكد “أمين تيرمان” المكلف بالإعلام في “إتحاد العاصمة” رحيل عائلة “حداد” عن النادي مع فتح رأس مال الشركة لمستثمرين جدد.

وقال “تيرمان” خلال نزوله ضيفا اليوم الخميس على قناة النهار”:كنت قد صرحت من قبل أن مجمح حداد قرر الإنسحاب من فريق إتحاد العاصمة، لكن لحد الآن لم ينسحبوا بصفة رسمية”.

“أعضاء مجلس الإدارة، وبعض المساهمين الآخرين في إجتماعات يومية منذ الفوز بلقب البطولة من أجل العثور على حلول جديدة، والتحضير للموسم المقبل، وترسيم مدير عام جديد، وحتى طاقم فني يخلف الطاقم الحالي”.

وكان ذرع بطولة 2018-2019 قد زار مقر مجمع النهار اليوم بحضور المنسق الإداري لسوسطارة “صالح علاش”.