الناطق الرسمي لإتحاد بلعباس :”زواري سمح في 5 أشهر وسيلعب لهذا الفريق”

كشف الناطق الرسمي لنادي إتحاد بلعباس، جمال منصوري، عن إسم الفريق الذي سينتقل إليه، عبد الكريم زواري خلال الميركاتو الشتوي.

وصرّح قائلا للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الجمعة :”حسب آخر المعلومات التي أمتلكها فإن زواري، قريب من التوقيع لصالح شباب بلوزداد”.

وأضاف :”زواري كان يدين لنا بـ7 أشهر، وسمح في 5 منها للحصول على وثائقه”.

ويمتلك مُهاجم “المكرة” الكثير من العروض المُهمة، أبرزها من إتحاد العاصمة، الذي كان أول الراغبين في خطفه، في سوق التحويلات.

يُذكر بأن “زواري” كسب قضيته ضد “إتحاد بلعباس”، على مُستوى لجنة المُنازعات، لتُصبح لديه حُرية إختيار فريقه الجديد، دون ضغوطات.