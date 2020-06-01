الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية: الرئيس تبون هو رئيس كل الجزائريين ولاعلاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي

أكد الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الرئيس تبون جمد عضويته في اللجنة المركزية للأفلان ولم يترشح بإسمه.

وفي تصريح له لوأج قال بلعيد محند أوسعيد ” أن رئيس الجمهورية جمد عضويته في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، ولم يترشح، كما هو معلوم، باسم هذا الحزب للإنتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر 2019″.

وأضاف الوزير المستشار “إن رئيس الجمهورية هو رئيس كل الجزائريين، وتبعا لذلك لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي معتمد”.

كما اكد الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الوزير الأول عبد العزيز جراد إستقال من الأفلان من قبل تعيينه على رأس الحكومة.

وقال بلعيد محند أوسعيد أن الوزير الأول عبد العزيز جراد “سبق له أن استقال من حزب جبهة التحرير الوطني قبل أن يعين في منصب الوزير الاول بعدة سنوات”.