الناطق الرسمي لشبيبة الساورة.. لا يوجد من يدافع على الأندية الجزائرية

أبدى الناطق الرسمي لشبيبة الساورة، عبد الوهاب حوسيني، امتعاضه الشديد، للظلم الذي تعرض له الفريق، في كأس الكاف، بسبب التحكيم.

وصرح حوسيني، لتلفزيون “النهار”: “ما عشناه يعتبر كارثة، كون الحكم تسبب لنا في أحداث مثل التي شاهدها الجميع في بلدنا، دون تدخل أي جهة”.

كما أضاف: “لم نجد الرجال القادرين عن الدفاع على حقوق الأندية الجزائرية بصفة عامة مثلما كان عليه الامر في وقت سابق”.

وأردف: “من غير المعقول تلقي مكراسلة من القاهرة تجبرنا على تغيير ملعب المباراة بمسافة 780 كلم، ونهذه ليست مجرد أعذار”

وتابع عبد الوهاب حوسيني: “سيتم اتخاذ قرارات في إدارة شبيبة الساورة، سواء بتقديم استقالات، وفسخ عقود في العديد من المناصب بما فيها الأطقم الفنية”.

يذكر أن شبيبة الساورة، حرمت من ثلاثة أهداف كاملة، في مواجهة غانوا الافواري، ما تسبب في اقضاء الفريق من كأس الكاف.