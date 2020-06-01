الناطق الرسمي للحكومة يعزي عائلة المجاهدة والمناضلة عقيلة وارد عبد المؤمن

وجه وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر برقية تعازي لعائلة المجاهدة والمناضلة عقيلة وارد عبد المؤمن التي توفيت صبيحة اليوم.

ونشر الناطق الرسمي للحكومة عبر صفحته على التويتر “ببالغ الحزن والاسى، تلقيت نبأ وفاة المجاهدة والمناضلة عقيلة وارد عبد المؤمن التي إنتقلت إلى رحمة الله صبيحة اليوم الإثنين.”

وأضاف وزير الإتصال أن “الفقيدة كانت عضوا بارزا في صفوف فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، بعد أن لبت نداء الوطن وانخرطت في ثورة نوفمبر التحريرية وهي مغتربة.”

واشاد عمار بلحيمر بخصال الفقيدة قائلا ” كما تميزت الراحلة عقيلة وارد بمشوارها النضالي و مسارها الإعلامي السري إبان الثورة التحريرية المجيدة.”

وإختتم الوزير الإتصال “بهذه المناسبة الأليمة، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة الى عائلة الفقيدة، راجيا من الله عزوجل أن يتغمدها برحمته الواسعة.”

إنا لله وانا اليه راجعون