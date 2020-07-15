الناطق الرسمي للفاف يرد الاعتبار للبلوزداديين بعدما “استفزهم” زطشي

عمل صالح باي عبود، على تهدئة الأمور مع شباب بلوزداد، بعد حالة الغليان التي سببها تصريح زطشي بشأن مُستقبل البطولة.

وقال المكلف بخلية الإعلام لدى “الفاف” في تصريحات لفرانس 24 :”أطمئن توفيق قريشي بأن القرار النهائي سيكون صائبا”.

وواصل في نفس السياق :”شباب بلوزداد يستحق البطولة، وإذا كان هناك إجماع على منحه اللقب فسيكون ذلك، والقرار الرسمي يعود للهيئات الرسمية”.

يُذكر بأن رئيس الفاف، أثار زوبعة في بيت السياربي، عندما منح “رأيه الشخصي” قائلا :”من غير المنطقي منح البطولة لفريق قبل نهاية الموسم”.

وإعتبر أبناء لعقيبة هذا التصريح “إستفزازا” من الرجل الأول في الكرة الجزائرية، لأنه سيؤثر بشكل آلي على قرارات المكتب الفيدرالي.