الناطق الرسمي للمولودية :”الإعلام ضخّم حادثة الملهى”

عبّر الناطق الرسمي لمولودية الجزائر، ناصر بويش، عن تحسره للآثار السلبية التي أعقبت حادثة الملهى الليلي، وفقدان الفريق للعديد من العناصر الأساسية، خلال الجولات الماضية من الرابطة المُحترفة، وهو ما جعل الفريق عاجزا عن التواجد في المراكز الأولى في موسم المئوية.

وتحدث الدولي الأسبق في ندوة صحفية عقدها صبيحة اليوم الأحد قائلا :”بطبيعة الحال اللاعبون أخطؤوا، هذا أمر مفروغ منه، ونحن نريد أن يكون الجميع مُنضبطا، ولكن حادثة الملهى تم تضخيمها بشكل كبير من طرف الإعلام”.

وأضاف :”بسبب هذه الحادثة فقدنا خدمات عناصر أساسية، وبقية عناصر المجموعة تأثرت كثيرا، والنتائج تراجعت بعدها، ولو أن الأمر الوحيد المُفيد بالنسبة لنا هو أننا تمكنا من منح الفُرصة لبعض العناصر الشابة”.