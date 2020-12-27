الناطق الرسمي لمولودية الجزائر ينتفض ضد الفاف

أبدى الناطق الرسمي لمولودية الجزائر طاهر بلخير، امتعاض إدارة فريقه من برمجة ثلاثة مباريات في ثلاثة أيام بملعب 5 جويلية.

وصرح الطاهر بلخير لتلفزيون “النهار”: “من غير المنطقي برمجة ثلاثة مباريات في ثلاثة أيام على أرضية ملعب 5 جويلية، هذا لم يحدث في أي ملعب في العالم”

وأضاف: “بعد مباراة شباب بلوزداد أمس السبت، أمام غورماهيا، سيلعب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما مباراة ودية، قبل أن نخوض مباراتنا أمام الصفاقسي، على نفس الملعب”.

وتابع: “سنجد أنفسنا نلعب مباراة رسمية نمثل فيها الجزائر في منافسة قارية، على حقل “بطاطا” وليس ملعب كر قدم”.

وأردف بلخيري: “كلامي هذا موجه للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، والوزارة المعنية، وأقول إذا كان الغرض من ذلك استهداف المولودية، فإن فريقنا يمثل الجزائر”.