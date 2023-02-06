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قناة النهار

الناطق الرسمي لنادي بارادو: لا يوجد تغيير في سياسة النادي ويجب علينا تمويل مشاريعنا بأموال التحويلات

بقلم النهار أونلاين
الناطق الرسمي لنادي بارادو: لا يوجد تغيير في سياسة النادي ويجب علينا تمويل مشاريعنا بأموال التحويلات
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