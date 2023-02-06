قناة النهار الناطق الرسمي لنادي بارادو: لا يوجد تغيير في سياسة النادي ويجب علينا تمويل مشاريعنا بأموال التحويلات بقلم النهار أونلاين نشر في 06 فيفري 2023 - 19:36 شارك غرِّد أرسل 18 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/EzRUO اقرأ أيضا سياسة: الولاة يفتحون أبوابهم أمام المجتمع المدني تجسيد الديمقراطية التشاركية قناة النهار 20 جانفي عودة الأمطار الغزيرة بداية من الإثنين..التفاصيل قناة النهار 04 فيفري "طالع هابط: الشيخ النوي يوجه رسالة لأصحاب الاموال المكدسة.. "روح ادي دراهمك للبنك قناة النهار 22 جانفي "الفرصة الثانية: محمد.. "حنا بكري كنا نڨريسيو بلا مانضّربو.. وكنت عايش في الحبس كثر من برّى قناة النهار 20 جانفي بوقرة : قندوسي و عريبي راح يكملو معانا قناة النهار 30 جانفي صناعة تحويلية : إنتاج أول سكر جزائري 100 % قبل نهاية السنة قناة النهار 27 جانفي أطفال من ذوي الهمم يشاهدون تدريبات المنتخب الوطني المحلي بوهران قناة النهار 30 جانفي أمطار مرتقبة بداية من يوم الغد .. التفاصيل قناة النهار 17 جانفي تلمسان : عملية توزيع وجبات ساخنة على أشخاص دون مأوى بالسواحلية قناة النهار 06 فيفري توقع إستمرار تساقط الأمطار والثلوج حتى نهاية الشهر في هذه المناطق قناة النهار 22 جانفي