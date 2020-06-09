الناطق بإسم الرئاسة: الجزائر تُرحب بمبادرة مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا

أكد الوزير المستشار للإتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، أن الجزائر تلعب دور الوسيط في الأزمة الليبية.

وأورد بلعيد، في ندوة صحفية اليوم، أن الجزائر تقف على مسافة واحدة مع جميع الأطراف، لأنها تعمل على لعب دور الوسيط، والذي لا ينحاز لأي فريق أو ينتظر شيئ آخر.

وأضاف ذات المسؤول، أن الجزائر ترحب بالمبادرة الأخيرة لمصر لوقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدا أن الجزائر ترحب بكل مبادرة من ناحيتها كف الدماء.

وجدد بلعيد، تأكيده على أن الجزائر مهتمة بكل ما يجري في ليبيا، وهو ما عبر عنه رئيس الجمهورية في أكثر من تصريح.

وأورد ذات المتحدث، أن هدف الجزائر هو تخليص أبناء الشعب الليبي من هذه المحنة، وأن الجزائر تفكر في مصلحة الشعب الليبي لا غير.

وفي ذات الخصوص، قال بلعيد، أن هناك تنسيق وتشاور يومي، بين وزير الخارجية، صبري بوقادوم، وزملائه في المنطقة، حول الأزمة الليبية.

مؤكدا أن علاقة الجزائر جيدة مع كل أطراف النزاع الليبي تقريبا، وهدفها إيجاد حل سياسي حقيقي يقوم على احترام سيادة الشعب الليبي.

وأشار الناطق الرسمي للرئاسة، أن ما يجري فوق التراب الليبي يعجل في تطبيق المبادرة الجزائرية كحل نزيه في حل النزاع.