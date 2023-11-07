الناطق باسم الأونروا “للنهار”: الوضع في غزة لا يحتمل ونداءاتنا تلقى آذان صماء

كشف الناطق باسم الأونروا، أن الوضع في غزة لا يحتمل ونداءاتنا تلقى آذان صماء. مشيرة إلى أنه لا نية لنا في وقف أنشطتنا في غزة.

وأضاف الناطق باسم الأونروا للنهار، أن أكثر من 50 منطقة للمنظمة تعرضت للضرر جراء القصف. كما أن المساعدات شحيحة ونحاول توزيع ما بقي لدينا من طعام.

كما أكد ذات المتحدث، أن الوضع في غزة لا يحتمل ونداءاتنا تلقى آذان صماء. و 70 % من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين.