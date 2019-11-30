الناطق باسم الحكومة.. لائحة البرلمان الأوروبي نهيق ونعيق

ردّ وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة، حسان رابحي، اليوم السبت، على لائحة البرلمان الأوروبي، حول الأوضاع في الجزائر.

وقال رابحي، إن هذه اللائحة نهيق، ونعيق وعويل ذئاب، واصفا إياهم بالشرمذة الذين يسعون لخلق البلبلة والتشويش على الرئاسيات.

وأضاف الناطق الرسمي للحكومة، أن المراد من هذه اللائحة، هو خلق الفوضى وضرب الاستقرار في الجزائر.

وأشار رابحي، إلى “أن الجزائر لا تتدخل في شؤون الغير، ولا تقبل التدخل في شؤونها”.

وصرح وزير الاتصال “تبا لهؤلاء البرلمانين الأوروبيين الذين سعوا لإقرار هذه اللائحة”.

وذكر رابحي “هؤلاء أعمالهم رجس من عمل الشيطان، يزرعون الفتنة بين بني الإنسان، الجزائر عظيمة ويقف خلفها رجال عظماء”.

مضيفا “نحن سعداء بأن يكون إلى جانبنا أصدقاء مثل الصين”، تابعا “الجزائر محروسة وآمنة بفضل شعبها وجيشها،والعديد من البلدان الصديقة”.