الناطق باسم الحكومة: “لا علم لي بحضر المسيرات في العاصمة ولن يكون هناك قمع للمواطنين”

ثمن الناطق باسم الحكومة، حسان رابحي، التعامل مع المسيرات السلمية، باحترافية كاملة.

ونفى اليوم الاربعاء، في سؤال حول حضر المسيرات السلمية، علمه بالموضوع، داعيا بهذا الخصوص وسائل الاعلام الى التنبه للشائعات، والتعامل معها بحذر.

وأشار” السلطة تستمع لمطالب الشعب، ونحن على علم بما يريده، ومادامت المسيرات سلمية، فلن يكون هناك أي قمع للمواطنين”.

وبخصوص تنصيب، عبد القادر بن صالح، رئيسا للدولة، أشار أن الجزائر دخلت مسارا دستوريا جديدا.

وأضاف ” الجزائر دخلت مسارا ديمقراطيا جديدا، بتنصيب رئيس الدولة، حيث يعتبر تنصيبه، تكريسا للديمقراطية، واحترام للدستور، مهما كانت التأويلات أو الجدال، ومهما كان البعض يحاول التلاعب بعقول المواطنين.