الناطق باسم الحكومة يُعلق على طرد الوزراء في زياراتهم بالولايات

علق اليوم الناطق باسم الحكومة، حسان رابحي، عن قطع المواطنين لزيارات العمل والتفقد التي قام بها الوزراء.

وقال اليوم الأربعاء ” الأخوة في الحكومة تنقلوا لبعض الولايات، وقابلتهم بعض الأفواج، مع احترامنا لمن خرجوا، لكن علينا توجيه الرأي العام لما يخدم المواطن.”

وتساءل رابحي ” من يضمن الخبز والحليب، من سيتكفل بمتابعة المشاريع؟”.

وأضاف ” نحن حكومة تصريف الأعمال، لمتابعة مشاريع الجمهورية الجزائرية، نحن من أبناء الشعب، و جئنا بنية صادقة، المسؤولية اليوم هي تكليف ونحن نتشرف بخدمة الوطن“.

وأورد المتحدث “نقدر المسيرات، لأنها عبرت عن طموح المواطن، وقيم الرقي، ونتمنى من المواطن أن يتخذ من الوقت الآخر القيام بما يترتب عليه من مجهود لدعم الاقتصاد“.