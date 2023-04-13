قناة النهار الناقد نور الدين حيان: “بنت البلاد” مسلسل إجتماعي محترم بقلم النهار أونلاين نشر في 13 أفريل 2023 - 11:01 شارك غرِّد أرسل 14 0 الناقد نور الدين حيان: “بنت البلاد” مسلسل إجتماعي محترم وبعيد عن العـ نف والمخـ ـدرات. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xulJk برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا بلماضي: بونجاح يعرف أن عليه العمل ونحييه على تسجيله هدف الفوز قناة النهار 28 مارس واش داني / فيروس "كوكو" في شوارع بجاية.. تمـ.ـوت بالضحك😂😂 قناة النهار 01 أفريل أمين بومدين: الكاميرا الخفية الحقيقية تنتج بسيناريو ومخرج قناة النهار 05 أفريل طيب معانا/ خبز الهريسة🥖 بوراك بالبطاطا وكبد الدجاج😋 طاجين الكلى الأبيض بالقرنون🥘 وخرشف بالدرسة😋 قناة النهار 31 مارس "فاطمة بلحميسي: "جائحة كورونا ما خلاتنيش نروح إلى قطر باش نخدم في مشروع الدبلجة قناة النهار 04 أفريل معيشة فالـ Good | الحلقة 17 | Halloween قناة النهار 08 أفريل الشاب رشدي: " الفن ما يوكلكش وما يعيشكش".. قناة النهار 06 أفريل رجال صدقوا / الصحابي درار بن الأزور قناة النهار 13 أفريل عزو HK: أنا إنسان لا أصلح للتمثيل ونضحك بزاف قناة النهار 09 أفريل أمال وهبي: هذا هو السبب الحقيقي لإختياري بنت البلاد قناة النهار 02 أفريل