“الناي السعيد” لموزارت تمتع جمهور أوبرا الجزائر

استمتع عشاق الموسيقى السمفونية سهرة الخميس بعرض لفرقة المانية فرنسية بأوبرا الجزائر الذي تضمن مقطوعة “الناي السعيد” للموسيقار العالمي موزارت.

وتعتبر أوبرا الناي السعيد التي ألفها موزارت في 1791 مزيجا من المسرح والموسيقى.

حيث تفنن المخرج آرنو مارزوراتي وعازف البيانو دانييل إيسوار في تقديمها بصحبة 15 عازفا وقاصا ومغنيا.

نجحوا في أسر انتباه الجمهور الذي تراوحت ردة فعله بين الضحك و الدهشة و التأثر.

كما قدمت الفرقة مقطوعات كلاسيكية لعمالقة الموسيقى السمفونية على شاكلة الألماني جوزيف مارتين كراوس (1756-1792) والنمساوي جوزيف هايدن (1732-1809).

ويشارك 14 بلد في الطبعة الـ10 لمهرجان الجزائر الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية التي تتواصل فعالياتها إلى غاية سهرة اليوم .

حيث سيكون جمهور أوبرا الجزائر “بوعلام بسايح” على موعد مع حفل الاختتام الذي ستنشطه الفرقة السمفونية الصينية.