النتائج الأولية تشير إلى فوز كاسح لبوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية

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النتائج الأولية تشير إلى فوز كاسح لبوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية
بقلم مصطفى.ق

أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية 2018، حصول الرئيس الروسي الحالي، فلاديمير بوتين.

على 76.15% من الأصوات بعد فرز 78.8% من الأوراق الانتخابية.

وحصل بافيل غرودينين مرشح عن  الحزب الشيوعي الروسي حسب النتائج الأولية على 12.32%.

فيما حصل فلاديمير جيرينوفسكي مرشح عن “الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي على 5.99%.

وكسينيا سوبتشاك حصلت على 1.53%، بعد فرز 78.8% من الأصوات.

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للانتخابات الروسية، إيلا بامفيلوفا، إن نسبة الحضور للتصويت بلغت حتى الساعة 18:00 بتوقيت موسكو 60%.

وأكدت بامفيلوفا، أن انتخابات الرئاسة الروسية، لم تشهد انتهاكات جسيمة، معبرة عن رضاها عن سير العملية الانتخابية.

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