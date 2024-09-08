قناة النهار النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية المسبقة بقلم قناة النهار نشر في 08 سبتمبر 2024 - 18:30 الجزائر شارك غرِّد أرسل 157 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/WrsbA اقرأ أيضا المترشحون يتجاوزون الإيديولوجيات ويركزون على الشق الاقتصادي قناة النهار 24 أوت أوشيش يوقف خطابه .. شاهد السبب قناة النهار 31 أوت لمين عصماني : " الشعب راهو مدرك ولايمكن إستغبائه" قناة النهار 21 أوت رشيد بن عطاء الله : لا تحقرن من المعروف شيء قناة النهار 01 سبتمبر بسكرة: الخيالة والبارود في استقبال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي قناة النهار 24 أوت شاب من بجاية يوجه طلباً للمترشح تبون بعد الفوز في الانتخابات قناة النهار 28 أوت فاتح بوطبيق: عبد المجيد تبون استطاع إعادة بناء البيت من خلال عهدته الأولى وجسد طموحات الحراك المبارك قناة النهار 24 أوت شاهد الشيخ النوي روبلها بالشطيح على أنغام الزرنة قناة النهار 20 أوت البويرة : إعادة دفن رفاة الشهيد سعيد أسعد بمسقط رأسه قناة النهار 21 أوت رئاسيات 2024 : إنطلاق عملية الإقتراع عبر المكاتب المتنقلة للبدو الرحل والمناطق النائية قناة النهار 04 سبتمبر