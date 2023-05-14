النتائج الأولية للانتخابات التركية.. تراجع نتائج أردوغان وتقدم مرشح المعارضة كمال أوغلو

تشير النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا، في هذه اللحظات، الى تراجع نتائج طيب رجب أردوغان وتقدم مرشح المعارضة كمال أوغلو.

وتمنح النتائج الأولية بعد فرز 89.2 بالمئة من صناديق الاقتراع، أردوغان 49.9 بالمئة من الأصوات مقابل 44.3 بالمئة من الأصوات لمنافسه أوغلو.

فيما منحت نتائج الفرز منحت أردوغان قبل ساعتين من الآن 52 بالمئة من الأصوات.

وفاز مرشح المعارضة أوغلو بالمرتبة الأولى حسب نتائج التصويت في اسطنبول التي كانت طيلة سنوات معقلا لأردوغان وحزبه.

وتعتبر اسطنبول أكبر المناطق في تركيا من حيث تعداد السكان وتعد خزانا انتخابيا يعادل ثلاثة أضعاف العاصمة أنقرة.

وفاز مرشح المعارضة أوغلو في مناطق الحدود مع العراق وسوريا وفي الولايات المطلة على البحر المتوسط ومناطق البوسفور وتلك المطلة على بَحريْ مرمرة وإيجه.

فيما فاز أردوغان بأغلبية طفيفة من الأصوات في العاصمة أنقرة وفي وسط تركيا والولايات المطلة على البحر الأسود.

وتشارف عملية فرز الأصوات على النهاية في مناطق سيطرة حزب أردوغان وما زالت مستمرة في ولايات أخرى وتوقعات تنبئ بجولة ثانية من الانتخابات.

وتستمر عملية الفرز، في هذه اللحظات، في أكثر من 20 ألف مكتب تصويت.