النتائج السلبية تُطيح بمدرب أقبو لطفي عمروش

أعلنت إدارة أولمبيك أقبو، اليوم الأحد، عن فسخ عقد المدرب لطفي عمروش، بعد 48 ساعة، من الهزيمة على يد ترجي مستغانم، في الجولة الـ 16 والأولى من مرحلة إياب الموسم الجاري.

وكشفت إدارة النادي البجاوي. أن قرار إنهاء مهام المدرب لطفي عمروش. جاء بسبب النتائج السلبية التي يحققها الفريق في الفترة الماضية.

وخلال آخر 4 جولات، عجز أولمبيك أقبو، الذي يحتل المركز الثالث في البطولة مناصفة مع كل الرويسات وشبيبة القبائل وشباب قسنطينة ومولودية وهران، برصيد 23 نقطة، عن تحقيق الفوز.

ومنذ الفوز على أولمبي الشلف، بتاريخ الـ 21 نوفمبر 2025. انهزم ممثل ولاية بجاية في مناسبتين أمام شباب بلوزداد وترجي مستغانم، ضمن الجولتين الـ 13 والـ 16. مقابل تعادلين في الجولتين الـ 14 والـ 15.