النتائج الكاملة لقرعة الدور ثمن النهائي لكأس الجمهورية

أسفرت، قرعة الدور الثمن نهائي لكأس الجمهورية، في طبعته الـ55، التي أُقيمت اليوم الخميس، عن مواجهات مثيرة وحاسمة بين الأندية المتأهلة لهذا الدور.

وأفرزت عملية القرعة مواجهات نارية بين أندية المحترف الأول والثاني، وجاءت على الشكل الآتي:

الفائز من مباراة جمعية وهران أو إتحاد العاصمة يواجه جمعية الشلف

الفائز من مباراة نادي باردو وإتحاد البيض يواجه ترجي قالمة

وفاق سطيف** شباب قسنطينة

وداد بوفاريك ** مولودية وهران

اتحاد بلعباس**اتحاد عنابة

أمل بوسعادة** أمل الأربعاء

إتحاد بسكرة**شباب بلوزداد

جمعية عين مليلة**أهلي برج بوعريريج