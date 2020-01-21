النتائج الكاملة لقرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022

جرت أمسية اليوم الثلاثاء قرعة دور المجموعات لتصفيات منافسة كأس العالم المقررة سنة 2022 بدولة قطر الخاصة بالقارة الإفريقية.
القرعة التي احتضنها فندق “نايل ريتز كارلتون” بالعاصمة المصرية القاهرة أسفرت عن 10 مجموعات متوازنة.
النتائج الكاملة للقرعة:
المجموعة الأولى:الجزائر-بوركينافاسو-النيجر-جيبوتي.
المجموعة الثانية:تونس-زامبيا-موريتانيا-غينيا الإستوائية.
المجموعة الثالثة:نيجيريا-الرأس الأخضر-إفريقياالوسطى-ليبيريا.
المجموعة الرابعة:الكاميرون-كوت ديفوار-موزمبيق-مالاوي.
المجموعة الخامسة:مالي-أوغندا-كينيا-رواندا.
المجموعة السادسة:مصر-الغابون-ليبيا-أنغولا.
المجموعة السابعة:غانا-جنوب إفريقيا-زيمبابوي-إثيوبيا.
المجموعة الثامنة:السنغال-الكونغو-ناميبيا-الطوغو.
المجموعة التاسعة:المغرب-غينيا-غينيا بيساو-السودان.
المجموعة العاشرة:الكونغو الديمقراطية-البنين-مدغشقر-تنزانيا.
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