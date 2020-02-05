النتائج الكاملة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف

جرت أمسية اليوم الأربعاء قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

القرعة التي جرت بإحدى فنادق مدينة السادس من أكتوبر بمصر أسفرت عن 4 مواجهات قوية جاءت على النحو التالي:

-الأهلي المصري – ماميلودي صان داونز الجنوب افريقي.

الوداد الرياضي المغربي – النجم الساحلي التونسي.

الرجاء البيضاوي المغربي – تي بي مازيمبي الكونغولي.

الزمالك المصري – الترجي الرياضي التونسي.

قرعة الدور نصف النهائي:

الفائز من الأهلي المصري – ماميلودي صان داونز الجنوب افريقي ضد الفائز من الوداد الرياضي المغربي – النجم الساحلي التونسي.

الفائز من الرجاء البيضاوي المغربي – تي بي مازيمبي الكونغولي ضد الفائز من الزمالك المصري – الترجي الرياضي التونسي.

قرعة الدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم:

النصر الليبي – حسنية أغادير المغربي.

المصري البورسعيدي المصري – نهضة بركان المغربي.

زاناكو الزامبي – بيراميدز المصري.

إنييمبا النيجيري – حوريا كوناكري الغيني.

قرعة الدور نصف النهائي من كأس الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم:

الفائز من النصر الليبي – حسنية أغادير المغربي ضد الفائز من المصري البورسعيدي المصري – نهضة بركان المغربي.

الفائز من زاناكو الزامبي – بيراميدز المصري ضد الفائز من إنييمبا النيجيري – حوريا كوناكري الغيني.