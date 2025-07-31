النتائج المالية لـ Ooredoo الجزائر تسجل نموًا إيجابيًا

بلغت استثمارات متعامل الهاتف النقال،”أريد الجزائر”، نحو 8.6مليار دج خلال السداسي الأول من سنة 2025 مقابل6.5 مليار دج خلال نفس الفترة من السنة الماضية.مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 32.4 بالمائة.

كما سجل المتعامل رقم أعمال قدره 56 مليار دج خلال الفترة ذاتها مقابل 49.7 مليار دج في السداسي الأول من 2024k أي بزيادة قدرها 12.7بالمائة. فيما ارتفع مؤشر الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك إلى 24.9 مليار دج مقارنة بـ20.8 مليار دج خلال السداسي الأول من السنة الماضية. (+19.9 بالمائة)، وفقا للمصدر نفسه.

أما عدد المشتركين،فقد بلغ 14.53 مليون مستخدم بنهاية جوان 2025. مقابل 13.73 مليون مستخدم في الفترة نفسها من سنة 2024. أي بزيادة قدرها 8ر5 بالمائة في عدد الزبائن.

و أكد المدير العام لأريد الجزائر،روني طعمه، وفق البيا، أن مؤسسته “ستواصل استثماراتها في تكنولوجيا الجيل الجديد والابتكار, بهدف تقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة لتطلعات الزبائن”. معبرا عن استعداد المتعامل لمواكبة إطلاق شبكة الجيل الخامس في الجزائر.