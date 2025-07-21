النتائج يوم 5 أوت.. هذه طريقة التسجيل لحاملي البكالوريا الجدد

قال عبد الجبار داودي، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عملية تسجيل الطلبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا ستنطلق غدا الثلاثاء.

وأضاف داودي في تصريح لتلفزيون “النهار”، اليوم الإثنين، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جعلت عملية التسجيل سهلة من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة. حيث أن المنصة تحتوي على 7 خدمات والتسجيلات ستكون رقمية وعن بعد.

وأشار داودي، إلى أنه وخلال هذه السنة تم طرح منصة رقمية تحتوي على المنشور الوزاري. الذي يتضمن جميع التخصصات والميادين في 17 مؤسسة جامعية وشروط الالتحاق بالتخصصات.

وأوضح المتحدث في سياق ذي صلة، أنه بإمكان الطلبة الولوج إلى المنصات التوجيهية قبل الشروع في التسجيلات الأولية لاختيار التخصصات . على غرار منصة “توجيهكم” فهي تساعد الطالب لاختيار التخصص والمؤسسات الجامعية المتاحة. بالإضافة كذلك إلى “العراف الخوارزمي” وهي أداة مساعدة لاختيار التخصص المراد الإلتحاق به بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وأشار داودي، إلى أن التسجيلات الأولية الجامعية ستنطلق من 22 جويلية إلى 26 جويلية، حيث سيملأ الطلبة الإستمارة التي تحتوي على 6 رغبات إلى 10، ويشترط فيها تخصصين في ليسانس ” أل أم دي”. كما أن تأكيد الرغبات ستكون في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 جويلية، ومعالجة الرغبات من 29 الى 5 أوت.

وكشف مستشار وزير التعليم العالي، أن الرد على رغبات الطلبة سيكون بداية من يوم 5 أوت عبر نظام بروغراس.

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