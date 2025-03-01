النجار: “أظهرنا شخصية الفريق رغم البداية السيئة”

نوّه المدرب المساعد لمولودية الجزائر، عثمان النجار، بردة فعل لاعبي الفريق، في لقاء أمس أمام الضيف شباب قسنطينة، في قمة الجولة الـ 18 من البطولة المحترفة.

وتأخر العميد، بهدف مبكر، غير أنه نجح في قلب الموازين أمام أبناء مدينة “الجسور المعلقة” ليحقق فوزا بثنائية، جعله يعزز صدارته للبطولة بـ 5 نقاط كاملة، عن أقرب الملاحقين.

وقال النجار: “بالنسبة للهدف الذي تلقيناه.. كنا مشتتين في البداية ضد فريق جيد، استغل الأمر واستقبلنا هدف ولكن الأهم في هذه الوضعيات أننا أظهرنا شخصيتنا وردة الفعل كانت سريعة.”

أما بخصوص الأداء الهجومي الرائع للمولودية. منذ قدوم الطاقم الفني الحالي بقيادة خالد بن يحيى، رد النجار: “هذا واضح للعيان الاحصائيات أكبر دليل.. لا يوجد أي سر، ونحن بصدد العمل”.

وفي المقابل، أبرز مساعد المدرب خالد بن يحيى. في ندوة صحفية عقدها بعد لقاء أمس بقاعة المحاضرات التابعة لملعب 5 جويلية 62. بأن أداء المولودية تحسن أيضا دفاعيا، خاصة في اللقاءات الأخيرة، مشيرا إلى أنه لا توجد لقطة تشبه أخرى.