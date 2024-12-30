النجار: “نشكر لاعبينا على مجهوداتهم ونبارك لأنصارنا على هذا التأهل”

ثمّن مساعد مدرب مولودية الجزائر، عثمان النجار، فوز فريقه أمام نجم بن عكنون، بثلاثية نظيفة، وتأهلهم للدور الـ16 من كأس الجزائر.

وصرح عثمان النجار، في الندوة الصحفية التي أعقبت هذه المباراة: “نبارك لأنصار مولودية الجزائر، على هذا التأهل في كأس الجزائر”.

كما أضاف: “مهاجمينا تألقو أمام نجم بن عكنون، بتسجليهم ثلاثية كاملة، وهذا الفوز يعزز من ثقة الفريق بعد فوزنا الأخير في مقرة لحساب البطولة”.

وأردف: “علينا ابقاء الأرجل على الأرض، كوننا لم نحقق أي شيء بعد، كون المولودية أهدافها دائما كبيرة، وعلينا التأكيد في قادم المباريات”.

وتابع مساعد مدرب مولودية الجزائر، عثمان النجار: “نشكر جميع اللاعبين على المجهودات التي بذلوها في هذه المباراة، والأنصار على دعمهم الكبير”.