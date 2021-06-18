النجمة الإماراتية أحلام تسلّم تاج “الملكة” للفنانة المصرية “شريهان”

وجّهت النجمة الإماراتية أحلام تحية إلى الفنانة المصرية الكبيرة شريهان. بمناسبة عرض مسرحيتها “كوكو شانيل” قريباً. بعد غياب طويل عن الأعمال الفنية. مانحةً إياها لقب “الملكة”.

وشاركت أحلام جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة لشريهان بشخصية “كوكو شانيل”. وأرفقتها بالتعليق: “عَوداً حميداً يا ملكة”. وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية قد شارك متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بمقطع فيديو من كواليس مسرحية “كوكو شانيل”.

وتظهر شريهان في المقطع وهي تقف على خشبة المسرح وتخطف الأنظار بجمالها وجاذبيتها. وعلّق عليه قائلاً. “‏قريباً.. عودة النجمة شريهان ‎بعد غياب طويل في مسرحية ‎”كوكو شانيل”.