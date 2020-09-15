النجمة التركية بيرين سات تتصدر “نتفليكس” في 3 أيام فقط!

استطاعت النجمة التركية بيرين سات، احتلال الصدارة من حيث نسب المشاهدة عالميا، بالموسم الثاني من مسلسلها “The Gift”، عبر منصة “نتفليكس”.

كما حصل المسلسل والذي بدأ عرضه في 10 سبتمبر الجاري، على المركز الثامن في القائمة، لينافس مسلسلات عالمية.

وأشاد الكثيرون بذكاء بطلة “العشق الممنوع” في اختياراتها الفنية، بعد أن انتظرت سنتين من بعد مسلسل “السلطانة كوسيم” لتأتي بمسلسل “The Gift”، وتحقق نجاحاً كبيراً لموسمين متتاليين.

و من المنتظر أن يحصل الموسم الثالث من المسلسل، والذي بدأ فريق العمل تصويره، على النسب ذاتها والنجاح ذاته.

يُذكر أن الموسم الأول من المسلسل تصدّر قائمة المسلسلات التركية الأكثر متابعة خلال عام 2019.