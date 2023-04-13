النجمة التركية ديميت أوزدمير تعلن إنفصالها عن زوجها

أعلنت الممثلة التركية الشهيرة ديميت أوزدمير، عن انفصالها رسميا عن زوجها الفنان أوزهان كوتش، بعد حوالي 8 أشهر فقط من زواجهما.

ونشرت الفنانة، بيان لها عبر ستوري حسابها بانستغرام، معلنة انفصالها وكتبت: “صحيح ما قيل بأننا لم نستطع إدارة زواجنا منذ فترة وأننا قررنا انهاءه”.

واضافت: “نحن نعلم أن هذا القرار الذي تخذناه في إطار الإحترام المتبادل والتفاهم سيؤثر أيضًا على عائلاتنا وكبارنا. نحن نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ عملية الطلاق دون إزعاجهم أو إجهادهم”.

وختمت بيانها “نطلب منكم أصدقائنا أعضاء الصحافة التعامل مع هذه العملية بنفس الحساسية”.

ونشرت الصحفية بيرسين، خبرا بأن ديميت اوزديمير واوزهان تشاجرا بشكل عنيف في يوم ميلادها، وقررا الطلاق.

وتزوج الزوجان في حفل زفاف رائع في اسطنبول في أوت من العام الماضي واستمر الزواج 8 أشهر.