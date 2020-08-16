النجمة التركية “فريحة” تبدأ تصوير فيلمها الجديد برفقة إبنها

انطلقت النجمة التركية هازال كايا والمعروفة في الوطن العربي بمسلسل “فريحة”، بتصوير فيلمها السينمائي الجديد.

وستعود “فريحة”، بهذا الفيلم، من جديد، للوقوف أمام كاميرات السينما، بعد فترة الحمل والولادة التي أبعدتها عن جمهورها لشهور.

وكانت هازال قد نشرت أولى صورها من داخل غرفة المكياج قبل بداية تصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد، وهي تحمل طفلها الرضيع “فكرت”.

وأكدت هازال كايا أنها لن تستغني عن طفلها مهما كان، وستكون إلى جواره دائماً.

وقرر الثنائي هازال كايا وأونور تونا تكرار تعاونهما مجددا بعد 14 عاما، حيث بدأ الثنائي تصوير أولى مشاهد فيلمهما السينمائي الجديد “ما الذي يحدث لي”.