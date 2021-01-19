النجمة التركية نسليهان أتاغول تفاجئ جمهورها وتنسحب من “إبنة السفير”!

أعلنت النجمة التركية نسليهان أتاغول، أمس الإثنين، عن انسحابها من مسلسل “إبنة السفير”، في خبر صدم محبيها.

وكتبت نسليهان على حسابها بانستغرام: “مرحباً جميعاً، حان الوقت لقول وداعاً لعزيزتي “ناره” المرأة التي كنت أشعر بها حقاً وأنا أجسد دورها”.

وأضافت نسليهان أتاغول: ” على الرغم من أنني تحملت الوضع، جسدي لم يتحمل لذا أحتاج إلى بعض الراحة”.

واختتمت الفنانة:” تحياتي إلى فريقي في إبنة السفير، وأشكر أصدقائي وشكر خاص لجمهورنا ومعجبينا، أتمنى أن أراكم قريباً في قصص أخرى”.

ولم توضح نسليهان إذا كان سيتم استبدالها بممثلة أخرى، أو يكون مصير المسلسل إيقاف العرض.

وكانت وسائل إعلام تركية قد أعلنت خلال الأيام الأخيرة، عن إصابة أتاغول بوعكة صحية وأُغمي عليها.

وقد خسرت النجمة، الكثير من وزنها بسبب ضغط التصوير والإرهاق الشديد الذي حلّ بها.

هذا وعرف مسلسل “إبنة السفير”، نجاحا كبيرا في الوطن العربي، وحصدت حلقاته مشاهدات قياسية.