إعــــلانات
فن وثقافة

النجمة التركية نسليهان اتاغول تُرزق بمولودها الأول

بقلم نادية بن طاهر
النجمة التركية نسليهان اتاغول تُرزق بمولودها الأول
  • 64
  • 0

إستقبلت النجمة التركية نسليهان أتاغول وزوجها قادير دوغلو، مولودهما الأول منذ قرابة الأسبوع، بعد 8 سنوات من الزواج.

وأعلنت الفنانة عن الخبر، أول أمس، على صفحة زوجها بأنستغرام، حيث نشرا صورة عبر خاصية القصص لهما مع المولود، مع إخفاء وجهه.

كما كشفا عن إسم المولود، والذي أطلقا عليه إسم “عزيز”، وعلقا على الصورة: “مرحبًا عزيز”.

وفي أكتوبر الماضي، وبسبب شعبيتها الكبيرة في العالم العربي، تم دعوة النجمة التركية نسليهان أتاغول لزيارة مصر وهي الزيارة الأولى لها فيها.

وحلّت النجمة، ضيفة لحضور الافتتاح الرسمي للنسخة الرابعة من معرض “الأبد هو الآن” والذي أقيم بهضبة الإهرامات. بمشاركة 12 فناناً تشكيلياً من جميع أنحاء العالم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/TlhjA
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر