النجمة التركية نسليهان تتعرض للخيانة الزوجية

تناقلت حسابات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصورة المنسوبة إلى الممثل التركي قادير دوغلو. خلال خيانته زوجته النجمة نسليهان أتاغول.

وذكرت تقارير عن تواجد قادير زوج النجمة التركية نسليهان مع أحد الفتيات في لقطات رومانسية. ما أثار موجة من الغضب لدى محبّي زوجته نسليهان.

ونشرت بعض حسابات المتابعين لأخبار نسليهان وقادير على تويتر صوراً للأخير مع إمرأة مجهولة في إحدى المناسبات. حيث بدا الثنائي منسجمين تماماً.

وسائل التواصل الإجتماعي ضجّت بالخبر، ليشارك بعض الحسابات خبر خيانة قادير دوغلو لزوجته مع فتاة مجهولة.

وذكر أيضاً بعض المتابعين أن أراس بولوت كان حاضراً في الحفل نفسه وحاول بكل الطرق سحب الفتاة وإبعادها عن قادير. ولكن لم يستطع أحد منع قادير من ذلك. كما قالوا أن هناك العديد من الشهود من الناس اللذين صوروا هذه الحادثة يوم أمس في الحفل.