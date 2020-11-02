النجمة التونسية “درة” تدخل القفص الذهبي

تحتفل النجمة التونسية “درة”، بحفل زفافها اليوم الإثنين، على مهندس الديكور هاني سعد، في مدينة الجونة بمصر، وسط تكتم كبير من طرف العروسين.

وحسب مواقع فنية، من المقرر أن يحضر حفل الزفاف مجموعة كبيرة من النجوم الذين تواجدوا بمهرجان الجونة السينمائي.

وأشار موقع “الفن”، إلى أن درة اختارت فستان الزفاف من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

وكانت درة قد انكرت أكثر من مرة خبر زواجها من هاني سعد، مؤكدة أنها مجرد شائعات.

ووعدت الفنانة جمهورها بإخباره بالزواج عقب إتمامه، وطالبت الجميع باحترام خصوصيتها.