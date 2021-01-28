النجمة التونسية هند صبري تفوز بوسام الفنون والآداب الفرنسي

عبرت النجمة التونسية هند صبري، عن سعادتها بعد حصولها على وسام الفنون والآداب الفرنسي Officier des art etblettres.

وأصبح هذا ثاني أوسمتها الفرنسية بعد رتبة chevalier التي حصلت عليها عام 2014.

وغردت على تويتر “فخورة بحصولي على وسام الفنون والآداب الفرنسي من درجة ضابط officier des Arts et Lettres “.

وتسلمت النجمة التونسية هند صبري أمس الاربعاء، وسام Officier des art etblettres، من السفير الفرنسي بالقاهرة.

وجرت مراسم تسلمها الوسام في حفل بالسفارة الفرنسية اقتصر على الأهل والأصدقاء بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

يذكر أن وسام الفنون والآداب هو جائزة شرفية فرنسية، يتم منحها لأولئك الذين تميزوا من خلال إبداعاتهم بالفن أو الأدب.