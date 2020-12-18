النجمة الجزائرية أمل بوشوشة تدخل سباق رمضان 2021 بـ”dawntown”

ستقوم النجمة الجزائرية، أمل بوشوشة، بدور البطولة في مسلسل “داون تاون” الذي سيدخل سباق رمضان 2021.

وستقوم النجمة الجزائرية أمل بوشوشة بالمشاركة في المسلسل، إلى جانب ستيفاني صليبا وسامر إسماعيل ومجموعة من الممثلين.

وسينطلق تصوير اولى لقطات المسلسل في الأسابيع المقبلة وسط بيروت، ليكون جاهزاً كي يخوض السباق الرمضاني الدرامي على الشاشات العربية.

التحضيرات لموسم رمضان 2021 بدأت، والمسلسل ضخم يجمع في كوكبة من النجمات العربيات.

ومن بينهن النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، كارمن لبس ،سارة أبي كنعان ،ستيفاني صليبا، إلسا زغيبو هبة نور.

وفي جولة على حساب النجمات المشاركات في العمل، لاحظن أنهن أجمعن على نشر صورتهن من العمل مع عبارة “رمضان 2021”.

ولم تفصح النجمات عن أي تفاصيل إضافية في خطوة طبعاً لتشويق الجمهور العربي.

تجدر الإشارة إلى أن أمل بوشوشة اطلت في رمضان 2020 في مسلسل “النحات” إلى جانب باسل خياط.