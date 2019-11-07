النجمة الجزائرية ريم غزالي تتحدى مرضها: الله كريم..

تواجه النجمة الجزائرية، ريم غزالي، مرضها بكل قوة، وتطل في كل مرة على محبيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي لتطمئنهم على حالتها.

وشكرت خريجة برنامج “ستار أكاديمي”، جمهورها وأصدقائها على الدعاء لها، عبر صفحتها على انستغرام.

وكتبت ريم غزالي: “أنا بخير، لا تقلقوا عليا أحبابي الغاليين، وألف شكر لكل الناس التي قامت بالدعاء لي”.

وعبرت الفنانة عن رضائها بما كتبه الله لها وثقتها بشفائها قائلة: “الله كريم….. والحمد لله على كل شيئ”.

واجرت الفنانة الجزائرية، ريم غزالي، عملية جراحية دقيقة على مستوى الرأس خارج الوطن قبل فترة، وهي تخضع الآن لفترة نقاهة.