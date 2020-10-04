النجمة الجزائرية كنزة مرسلي تتحصل على شهادة الماستر بهذا المعدل

تحصلت النجمة الجزائرية الشابة، وخريجة برنامج “ستار أكاديمي”، كنزة مرسلي، على شهادة الماستر في علوم الإعلام والاتصال.

ونشرت الفنانة، صورا من حفل تخرجها على صفحتها بانستغرام، معبرة عن فرحتها الكبيرة بهذا النجاح وكاشفة عن تعلقها الشديد بالدراسة.

وتحصلت الفنانة على شهادة الماستر في تخصص سمعي بصري بكلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة “الجزائر 3″، بمعدل “17.5” من 20.

وكتبت كنزة مرسلي على صفحتها بانستغرام: “‎اليوم حبيت نشارككم فرحة لطالما حسّيت بيها عبر مراحل عديدة من حياتي ولكن هذه المرة جاءت بطعم مختلف”.

مضيفة: “‎أنا جد سعيدة و فخورة اليوم بتخطي هذه المرحلة اللي كانت بالنسبة ليا تحدي، فطلب العلم ليس لديه حدود ولا شهرة ولا سن معين”.

وتابعت النجمة الشابة: “طمحت دائما بأن أكمل دراسات عليا في المجال الذي أحببته واخترته عن قناعة، ‎ومن سنتين قررت وبكل قناعة أن أرجع لحياة الدراسة”.

وأشارت الفنانة، إلى أن العديد من الناس نصحوها بعدم العودة للدراسة خصوصا وأنها أصبحت مشهورة، ولكنها أكدت أنها تحدت نفسها وكان لديها الشجاعة الكبيرة للقيام بهذه الخطوة وهي اليوم فخورة بنفسها.

كما كشفت الفنانة، إن هدفها اليوم، هو إكمال مشورارها الدراسي والحصول على شهادة الدكتوراه.

وفي الأخير، نصحت كنزة مرسلي الجميع، للسعي وراء أهدافهم وعدم الاستسلام وتضييع الوقت، وعدم التأثر بالآخرين.