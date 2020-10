النجمة الجزائرية كنزة مرسلي تتحصل على شهادة الماستر بهذا المعدل

View this post on Instagram

.𝓘 𝓭𝓲𝓭 𝓲𝓽 🎓📜 . ‎اليوم حبيت نشارككم فرحة لطالما حسّيت بيها عبر مراحل عديدة من حياتي و لكن هاد المرة جات بطعم مختلف .. . ‎أنا جد سعيدة و فخورة اليوم بتخطي هذه المرحلة اللي كانت بالنسبة ليا تحدي ! الكثير منكم ممكن رح يستغرب من هاد الكلمة ! نعم تحدي !!! بكل بساطة لان انا قبل ما نظهرلكم منذ خمس سنوات كفتاة حالمة حبها و طموحها الفن و الموسيقى .. كنت اخذت شهادة الليسانس في الاعلام تخصص سمعي بصري و انطلقت لتحقيق حلمي اللي كان هو شغلي الشاغل و شغفي في الحياة .. و الحمد لله كنت طايرة فوق السحاب و انا نشوف في حلمي يصبح حقيقة بعد تعب و جهد و اصرار كبير .. مع العلم انه كان عندي دايما ايمان و قناعة ان طلب العلم ما عندوش لا حدود لا شهرة و لا سن معين .. ما كان حتى حاجة تمنع اي انسان انه يزيد يقرا و يتعلم في اي مجال و تحت اي ظرف .. . ‎لذلك طمحت دائما اني نكمل دراسات عليا في المجال اللي حبيته و اخترته عن قناعة بعد ما نصحتني بيه والدتي الله يطول في عمرها لما كنت ضايعة نوعا ما في اختيار التخصص و الحمد لله عمري ما ندمت اني اخترته .. لانه فعلا يشبهني .. . ‎و من سنتين قررت و بكل قناعة اني نرجع لحياة الدراسة اللي بصراحة كنت متوحشتها بزاف بيها بحلاوتها بصعوبتها بتفاصيلها الكبيرة و الصغيرة و نكمل ماستر ،رغم انه الكثير من الناس لم يتقبلو الفكرة و قالولي كيفاش بعدما اصبحتي مشهورة و بزاف ناس تعرفك و بعد ما تجاوزتي الكثير من المحطات الفنية ووقوفك على مسارح و ظهورك في مختلف وسائل الاعلام ووووووو ترجعي تقراي ؟؟ نتفهمهم لان القرار يبدو جنوني لحد ما لكن و مع ذلك تحديت نفسي و كانت عندي الشجاعة الكبيرة اني قدرت نديرها 💪🏻 و اليوم انا جد فخورة بنفسي ! و نقدر نقولكم و بدون ادنى مبالغة انه رغم كل المغامرات و التجارب اللي مريت بيها في حياة الفن منذ خمس سنوات الى اليوم ما كان حتى حاجة قدرت تحسسني بالشعور اللي حسيته لما رجعت للجامعة و الله مش مبالغة لكن و انا نكتب درك في هاد الكلمات تأثرت و و تبعثرت كلماتي و انتابني بعض الحزن انه المغامرة انتهت اليوم لكن الحياة لم تنتهي بعد … . ‎تقولولي ما هو هدفك اليوم ؟ نقولكم بصريح العبارة : الدكتوراه ! اعرف كلمة كبيرة لكن لا مستحيل مع الحياة.. ‎لذلك أنت او أنتِ لو عندك هدف معين او تجربة حاب تعملها انطلق و ما تضيعش الوقت ، النهار اللي يروح ما يوليش و هاد الحياة نعيشوها مرة ! لذلك عيشها كيما راك حاب انت تعيشها و ما تخلي حتى واحد يأثر على افكارك او قراراتك … ‎#رسالة_أمل #كنزة_مرسلي #kenzamorsli . Merci🌸🌹 @tenue_soutenance_constantine