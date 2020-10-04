النجمة الجزائرية كنزة مرسلي تتحصل على شهادة الماستر بهذا المعدل

تحصلت النجمة الجزائرية الشابة، وخريجة برنامج “ستار أكاديمي”، كنزة مرسلي، على شهادة الماستر في علوم الإعلام والاتصال.
ونشرت الفنانة، صورا من حفل تخرجها على صفحتها بانستغرام، معبرة عن فرحتها الكبيرة بهذا النجاح وكاشفة عن تعلقها الشديد بالدراسة.
وتحصلت الفنانة على شهادة الماستر في تخصص سمعي بصري بكلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة “الجزائر 3″، بمعدل “17.5” من 20.
وكتبت كنزة مرسلي على صفحتها بانستغرام: “اليوم حبيت نشارككم فرحة لطالما حسّيت بيها عبر مراحل عديدة من حياتي ولكن هذه المرة جاءت بطعم مختلف”.
مضيفة: “أنا جد سعيدة و فخورة اليوم بتخطي هذه المرحلة اللي كانت بالنسبة ليا تحدي، فطلب العلم ليس لديه حدود ولا شهرة ولا سن معين”.
وتابعت النجمة الشابة: “طمحت دائما بأن أكمل دراسات عليا في المجال الذي أحببته واخترته عن قناعة، ومن سنتين قررت وبكل قناعة أن أرجع لحياة الدراسة”.
وأشارت الفنانة، إلى أن العديد من الناس نصحوها بعدم العودة للدراسة خصوصا وأنها أصبحت مشهورة، ولكنها أكدت أنها تحدت نفسها وكان لديها الشجاعة الكبيرة للقيام بهذه الخطوة وهي اليوم فخورة بنفسها.
كما كشفت الفنانة، إن هدفها اليوم، هو إكمال مشورارها الدراسي والحصول على شهادة الدكتوراه.
وفي الأخير، نصحت كنزة مرسلي الجميع، للسعي وراء أهدافهم وعدم الاستسلام وتضييع الوقت، وعدم التأثر بالآخرين.
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.𝓘 𝓭𝓲𝓭 𝓲𝓽 🎓📜 . اليوم حبيت نشارككم فرحة لطالما حسّيت بيها عبر مراحل عديدة من حياتي و لكن هاد المرة جات بطعم مختلف .. . أنا جد سعيدة و فخورة اليوم بتخطي هذه المرحلة اللي كانت بالنسبة ليا تحدي ! الكثير منكم ممكن رح يستغرب من هاد الكلمة ! نعم تحدي !!! بكل بساطة لان انا قبل ما نظهرلكم منذ خمس سنوات كفتاة حالمة حبها و طموحها الفن و الموسيقى .. كنت اخذت شهادة الليسانس في الاعلام تخصص سمعي بصري و انطلقت لتحقيق حلمي اللي كان هو شغلي الشاغل و شغفي في الحياة .. و الحمد لله كنت طايرة فوق السحاب و انا نشوف في حلمي يصبح حقيقة بعد تعب و جهد و اصرار كبير .. مع العلم انه كان عندي دايما ايمان و قناعة ان طلب العلم ما عندوش لا حدود لا شهرة و لا سن معين .. ما كان حتى حاجة تمنع اي انسان انه يزيد يقرا و يتعلم في اي مجال و تحت اي ظرف .. . لذلك طمحت دائما اني نكمل دراسات عليا في المجال اللي حبيته و اخترته عن قناعة بعد ما نصحتني بيه والدتي الله يطول في عمرها لما كنت ضايعة نوعا ما في اختيار التخصص و الحمد لله عمري ما ندمت اني اخترته .. لانه فعلا يشبهني .. . و من سنتين قررت و بكل قناعة اني نرجع لحياة الدراسة اللي بصراحة كنت متوحشتها بزاف بيها بحلاوتها بصعوبتها بتفاصيلها الكبيرة و الصغيرة و نكمل ماستر ،رغم انه الكثير من الناس لم يتقبلو الفكرة و قالولي كيفاش بعدما اصبحتي مشهورة و بزاف ناس تعرفك و بعد ما تجاوزتي الكثير من المحطات الفنية ووقوفك على مسارح و ظهورك في مختلف وسائل الاعلام ووووووو ترجعي تقراي ؟؟ نتفهمهم لان القرار يبدو جنوني لحد ما لكن و مع ذلك تحديت نفسي و كانت عندي الشجاعة الكبيرة اني قدرت نديرها 💪🏻 و اليوم انا جد فخورة بنفسي ! و نقدر نقولكم و بدون ادنى مبالغة انه رغم كل المغامرات و التجارب اللي مريت بيها في حياة الفن منذ خمس سنوات الى اليوم ما كان حتى حاجة قدرت تحسسني بالشعور اللي حسيته لما رجعت للجامعة و الله مش مبالغة لكن و انا نكتب درك في هاد الكلمات تأثرت و و تبعثرت كلماتي و انتابني بعض الحزن انه المغامرة انتهت اليوم لكن الحياة لم تنتهي بعد … . تقولولي ما هو هدفك اليوم ؟ نقولكم بصريح العبارة : الدكتوراه ! اعرف كلمة كبيرة لكن لا مستحيل مع الحياة.. لذلك أنت او أنتِ لو عندك هدف معين او تجربة حاب تعملها انطلق و ما تضيعش الوقت ، النهار اللي يروح ما يوليش و هاد الحياة نعيشوها مرة ! لذلك عيشها كيما راك حاب انت تعيشها و ما تخلي حتى واحد يأثر على افكارك او قراراتك … #رسالة_أمل #كنزة_مرسلي #kenzamorsli . Merci🌸🌹 @tenue_soutenance_constantine
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