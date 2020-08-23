النجمة السورية أصالة نصري تكشف حقيقة خطوبتها

إنتشر خبر خطوبة النجمة السورية أصالة نصري، بقوة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وجاء ذلك، بعد ظهور الفنانة بخاتم خطوبة، مما جعل البعض يعتقد أنه قد تمت خطبتها بعد شائعة زواج طليقها المخرج طارق العريان.

وكانت أصالة قد نشرت فيديو على حسابها بانستغرام، ظهر خلاله ظرف مغلق يحوي 200 أورو وخاتماً من الألماس ظنه الجمهور خاتم خطوبة، رغم أنها أعلنت اسم عن صديقها الذي أهداها هذه الهدية.

لتخرج النجمة السورية عن صمتها، وقالت في اتصال مع برنامج “et بالعربي” إنها تمر منذ انفصالها عن طارق العريان بصدمة لأن علاقتهما كانت عميقة.

وأوردت الفنانة، أن قلبها مقهور وحزين وأنها غير مرتبطة في الوقت الحالي، ولا تعرف بعد إن كانت لديها القدرة على الارتباط من جديد أم لا.

وكشفت أصالة نصري، أنها اشترت دبلة لنفسها مصمم بها عدة قلوب محطمة.